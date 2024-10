Ever el hermano de Egidio Cuadrado acababa de salir del estudio de Sonolux en Bogotá,como era natural en él, estaba de buen genio, Ever acaba de participar con la caja en el último CD de Carlos Vives, era el mes de febrero de 1997.

Ever se había convertido en todo un maestro con ese instrumento-la caja- lo que tenía satisfecho a Vives, depronto Ever cae al suelo, un fulminante infarto al corazón lo tumbó, en ese momento jugaba fútbol en una cancha de la misma disquera con la banda la provincia y Carlos, el cantante se le arrojó le practicó los primeros auxilios,respiración boca a boca, masajes cardíacos, todo fué inútil, Ever había muerto.

Tenía 40 años,los planes del hermano de Egidio en esos momentos era participar con Ever en festival de Valledupar en su versión reyes de reyes.

Ever estuvo en la banda La Provincia durante 5 años, de esta forma el samario Carlos Vives le tocó estar muy cerca de los hermanos Cuadrado Hinojosa mientras ellos estaban en sus últimos dias.

Javier Cervantes Acuña