Corría el mes de febrero de 2024, cuando el presidente de la República anunció de manera oficial que Cali sería la ciudad elegida para la realización por primera vez de la COP 16 en Colombia.

¿Muchos se preguntarán qué es la COP 16?

COP es el acrónimo de Conference of the Parties, por su nombre en inglés o “Conferencia de las Partes”, en español. Son conferencias de alto nivel organizadas por las Naciones Unidas que reúnen a Estados, organizaciones regionales y actores no estatales.

Y 16 hace referencia a que es la 16ª Conferencia de las Partes de la Convención sobre la Diversidad Biológica de las Naciones Unidas. Por eso, COP16.

Del 21 de octubre al 1 de noviembre, Cali se transformará en el epicentro del evento más importante que ha acogido Colombia en los últimos 50 años.

La riqueza cultural y su biodiversidad, otorgaron a la ciudad de Cali, valores extras a la hora de tomar la decisión. Esta, la comúnmente conocida como la ‘Sucursal del Cielo’, representa la diversidad del Pacífico, donde el 30% de sus habitantes se reconocen como afros o indígenas.

La COP16 es una oportunidad crucial para fortalecer la implementación del Marco Global de Biodiversidad Kunming-Montreal, adoptado en la COP15 de 2022, un plan con 4 objetivos y 23 metas claras que debemos alcanzar antes del 2030, con la mirada puesta en un horizonte de 2050 donde la biodiversidad se valore, conserve, restaure y utilice de forma sostenible para garantizar un planeta sano y un futuro en el que las personas vivan en armonía con la naturaleza.

Han sido meses de arduo trabajo en Cali, cuidando cada detalle para la realización de la COP 16.

La Alcaldía de Cali y la Gobernación del Valle del Cauca sumaron esfuerzos con el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y el Gobierno Nacional para ofrecerle al país y al mundo un evento sin precedentes.

La Dra., Susana Muhamad González, Ministra del Ambiente y Desarrollo Sostenible y a su vez, presidenta de la COP16 Colombia, ha dicho:

“El valor agregado de realizar la COP16 en Colombia radica en nuestra visión de ‘Paz con la Naturaleza’ y en reconocer que la verdadera lucha del siglo XXI es por la vida. Si logramos transformar nuestra relación con la naturaleza, así como nuestras prácticas de producción y consumo, y conseguimos que las acciones colectivas impulsen la vida en lugar de destruirla, estaremos abordando los desafíos más importantes de nuestro tiempo. Al igual que la flor eterna de Inírida, los colombianos hemos aprendido las claves de la resiliencia para alcanzar una paz duradera en los territorios más excluidos del país y en aquellos con mayor riqueza natural. La COP16 no es simplemente una cumbre, es el camino que nos permite movilizarnos a nivel global hacia este propósito común.”

La organización de la COP 16, se encuentra distribuida en la zona azul y la zona verde.

La zona azul, es el centro de las negociaciones de la COP16 y es clave para Colombia, ya que el país podrá construir asociaciones estratégicas para atender diversos temas sobre biodiversidad.

La zona verde, estará ubicada en el Bulevar del río y otros lugares de la ciudad, es un espacio para fomentar la participación de la sociedad civil, organizaciones no gubernamentales, sector privado, y todas las personas interesadas en la protección y conservación de la diversidad biológica.

La Alcaldía de Cali ha preparado una agenda académica y cultural con eventos imperdibles y ha contado con el apoyo de Universidades, la Cámara de Comercio, el sector privado y muchos otros que no han perdido la oportunidad de aportar y contribuir a éste maravilloso momento.

El 14 de octubre de 2024, el Centro de Eventos Valle del Pacífico fue entregado oficialmente por parte de la Ministra del Ambiente y Desarrollo Sostenible, el Alcalde de Cali y la Gobernadora del Valle del Cauca a la ONU y a partir de éste momento, Cali se convierte en Jurisdicción Internacional y en territorio ONU.

La hermosa y emblemática Cali, la ciudad que es sinónimo de resiliencia y que hoy cuenta con una Administración que está dispuesta a recuperarla, le abre sus puertas al planeta y desde el 21 de octubre hasta el 1 de noviembre de 2024, será la representación de Colombia. La mirada del mundo se fijará en Cali y en Colombia y estoy segura que éste será el punto de partida para lograr avances que no alcanzamos a imaginar.

La COP 16 ya está aquí. Es nuestra. De todos los colombianos. Bien, ha sido llamada, la COP de la gente. Y como dice el eslogan: Cali es donde debes estar. Me tomo el permiso de ampliarlo y decir: Colombia es donde debes estar.

COP 16, Gracias por elegir a Colombia. Gracias por llegar a Cali. Bienvenida. Que seas el primer paso hacia un universo de oportunidades para todos.

COP 16, allá nos vemos.

María Leonor Sierra Almanza.

Especialista en Derecho Público.

Especialista en Comunicación Pública.

Magister en Derecho Público.