Revocan suspensión provisional contra la jueza Vivian Polanía

"De los tres requisitos formales que establece la norma, no se acredita de forma concreta el tercero de ellos pues, no se menciona cómo la disciplinable podría interferir en el trámite de la investigación o pueda continuar con la reiteración de la conducta objeto de investigación, ya que no se hizo alusión a pruebas antecedentes, o elementos de juicio que así lo permitieran entender", se lee en el auto.

Por lo tanto, resolvió revocar la suspensión provisional en contra de la jueza Heidy Vivian Polanía Franco y "ordenar a la Secretaría de esta Corporación comunicar la revocatoria al nominador, solicitándole dar cumplimiento a la misma de manera inmediata y enviar copia de su actuación para que haga parte del expediente".