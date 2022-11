Colombianos denuncian maltrato en aeropuerto de México tras ser inadmitidos

Sergio Bueno, CEO de Due Diligence US Corp, contó a EL HERALDO que la empresa ofreció un viaje a varios de sus colaboradores en el marco de la estrategia conocida como la “cultura del trabajo flexible”.

“Quisimos hacer un viaje a México con nuestros contratistas, que son contadores, administradores y personal de marketing. La idea era estar cinco días en Ciudad de México y otros cinco días en la Riviera Maya, al día siguiente de la llegada teníamos un paseo en globo, visita a las pirámides, entre otros sitios, y los Airbnb prepagos para la estadía de las 16 personas. Todas las reservas y sus pagos estaban impresos como soportes y fueron presentados en la entrevista que nos realizaron al llegar”, relató Bueno.

Sin embargo, cuando aterrizaron en el Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México, hacia las 6:30 de la tarde del jueves 20 de octubre, personal de Migración les indicó que debían practicarles un segundo filtro para admitirles el ingreso al país.

“Sin mucha explicación, reunieron a los 16, nos quitaron los celulares, se llevaron nuestros pasaportes, los revisaron, y nos dijeron que nos iban a hacer una segunda entrevista”.

Entrevistaron primero a la gerente de la empresa y luego a Sergio Bueno, quien detalló que le hicieron preguntas cuyas respuestas, según el relato, no “eran de su agrado”.

A Bueno lo interrogaron sobre por qué la empresa solamente había pagado algunos gastos por 10 días (los tiquetes aéreos fueron costeados por cada uno de los trabajadores) y no la totalidad del viaje durante 5 días.

“Yo les expliqué que la idea era que cada uno pagara una parte de su viaje, de esta manera valoraban más el mismo. Ellos pagaron durante 6 meses, a cuotas, sus pasajes y la compañía ofrecía estadía y alimentación y algunos tours”, aseguró.

La entrevista no dio buenos frutos y a las 11:00 de la noche les notificaron que les había sido negada la entrada al país y los trasladaron a unos “cuartos”. Mujeres en uno y hombres en otro.

“Antes de entrar al cuarto te quitan todo, te hacen quitar los cordones de los zapatos y te separan de tus pertenencias”, detalló.

Una vez en estos espacios, que, según indicó Bueno, son muy reducidos, pues asegura que en “30 metros cuadrados había 22 personas hacinadas”, comenzó la verdadera pesadilla para ellos.

De acuerdo con la versión entregada por el CEO de Due Diligence US Corp, los 16 sufrieron maltrato verbal por parte del personal de la terminal aérea.

“Los baños no tenían agua, había un olor terrible y nos gritaban. Tampoco te dan posibilidades de hacer la llamada que nos habían afirmado que teníamos derecho a hacer. Yo pedí asistencia médica porque no me estaba sintiendo bien y no me la brindaron. Revisaron nuestros celulares, que es otro atropello. Además, nos negaron alimentación argumentando que nuestra comida era responsabilidad de la aerolínea. Entonces tuvimos que esperar hasta la 1 de la mañana del 21 de octubre para recibir alimentos por parte de la aerolínea”.