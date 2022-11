Mujeres se raparon para vender su cabello y las estafaron

Cabe mencionar que, la presunta estafadora les devolvió el cabello y aseguró que la compañía internacional no les responde.

"Ella llegó a entregarnos enjambres de pelo y a decir que la entidad ya no le responde. (…) Ni siquiera podemos donarlo, ya no sirve, no lo devolvió como se lo entregamos", manifestó una de las afectadas.

Según la Policía de Andalucía, al menos 32 mujeres fueron víctimas de la estafa. La alcaldía de Andalucía y la Gobernación del Valle conocen el caso, por lo que están investigando para dar con la presunta responsable.