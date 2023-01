Revelan conversación de Valentina Trespalacios y su pareja sentimental

La joven fallecida habría dejado la sesión de su WhatsApp abierta en uno de los computadores de una amiga, quien de manera rápida entregó el material a las autoridades y encontraron unas fotos en las que aparecería la maleta con la que viajó Poulos a Colombia, según reveló RCN Televisión.

“Quién dijo que iré de fiesta, te hice videollamada, estoy con Manuela en su casa, fuimos a una conferencia de cannabis y ya eso es todo, sí había más personas, pero yo no estoy con nadie, no sé de donde sacas eso”, dijo Trespalacios en medio de la conversación, explicando que no estaba con otra persona.