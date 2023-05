Uribe denunciará a Mancuso en Colombia y EE. UU. por señalamientos

“En la misma conversación pedí al General que me ayudara con una investigación, la más completa posible. Esta tarde me llamó y me informó que el Comandante de la Policía de Sucre era el Coronel Norman León Arango, quien al Alcalde del Roble le tenía asignado un escolta de la policía. De acuerdo con la averiguación del General Teodoro Campo el Alcalde contaba con dos escoltas adicionales contratados por el municipio; no aceptaba que la Policía o la Armada le aumentaran escoltas; y, con frecuencia se evadía de ellos como lo hizo para acudir a la cita que lo condujo al secuestro y asesinato”, se lee en el comunicado.

Asimismo, se refirió a su relación con el exgobernador de Córdoba Salvador Arana Sus, quien aceptó haber sido autor intelectual del asesinato del alcalde ‘Tito’ Díaz.

“El ex Gobernador de Sucre, Salvador Arana, aceptó haber sido autor intelectual del asesinato del alcalde. Lo conocí cuando llegué a la Presidencia por su condición de Gobernador. No tuve amistad con él. Estuvo en un puesto diplomático porque denunció amenazas, como también se protegió de esa forma a familiares de guerrilleros. El retiro del cargo diplomático se dio por las acusaciones sobre el crimen”, indicó el también exsenador.

Uribe señaló que procederá a denunciar al excomandante de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), quien permanece recluido en el Centro de Detención de Migrantes ICE-Stewart Detention Center en el estado de Georgia, Estados Unidos.