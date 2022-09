“Nuestra oposición no puede agrietar la nación”: Uribe Vélez

“En la democracia no debería haber tempestades, nuestra oposición no puede agrietar la nación, por eso la tenemos que hacer con toda la fundamentación argumental y también para bien de la democracia, así como la oposición tiene que cuidar la democracia, el gobierno también”, dijo el exmandatario. Sobre la situación del país, resaltó: "Es hora de retos, no de retar personas, sino de retarnos a nosotros mismos, retar nuestra mente, retar nuestra devoción patriótica, retar nuestra capacidad de aumentar el esfuerzo”.

Agregó: “Un viejo pensador colombiano decía que el alma de los partidos y el material de los barcos, no se prueba en calma sino en plena tempestad”.