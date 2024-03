¿Cómo sería la constituyente con organizaciones populares de Petro?

Por su parte, el presidente del Congreso de la República, el senador Iván Name, de la Alianza Verde, advirtió que el mandatario “habla de un golpe de mano institucional. Y no tengo más remedio que responder con firmeza que este no es un Congreso genuflexo. Traiga aquí, señor presidente, la ley que convocaría una asamblea nacional constituyente, como es el mandato constitucional. No se invente caminos que no aceptamos”.

EL HERALDO les preguntó al ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, de qué se trata la propuesta, y a constitucionalistas cómo la ven y quién tiene la razón: Petro o Name.