Las EPS no pueden seguir determinando quién vive y quién muere: Supersalud

"Las EPS no caracterizan la población que tienen, hay una desatención en prevención, ellas reciben la UPC para prevención y mantener sana a la gente, y cuando esto no se gasta en la población no puedo permitir que sigan", cuestionó.

Así mismo, advirtió el superintendente que no sé están pagando las obligaciones a quienes atienden a los pacientes y las IPS: "Deben casi $10 billones".

Por ello, concluyó Beltrán, "las EPS no pueden seguir determinando quién vive y quién muere. (...) No podemos permitir que se sigan muriendo maternas o recién nacidos que no tenían que morirse".