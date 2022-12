Comisionado de paz ya negocia la liberación del suboficial Camilo Córdoba

La retención en contra de su voluntad se dio mientras se encontraba en servicio en Tame, Arauca, cuando un bus fue interceptado por sujetos armados.

“El día 13 no supimos más nada de mi hermano, él tenía que estar aquí en Barranquilla este 15 de diciembre. Hablé con él ese día a eso de las 12:50 del mediodía, le mandé un mensaje porque mi hijo es muy apegado a él, y desde la mañana había empezado a preguntar por su tío. Yo lo llamé varias veces y me rechazaba la llamada, entonces me respondió el mensaje y me dijo que no podía contestarme, que cuando llegara a la casa me devolvía la llamada”, contó su hermana Andrea a EL HERALDO.