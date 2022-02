Lupa a reconocidas marcas por publicidad engañosa en productos contra covid

“Después de evaluar la publicidad y contrastarla con la información consignada en los documentos remitidos para soportar los beneficios atribuidos a los productos se formuló pliego de cargos en contra de 14 empresas por la presunta publicidad engañosa y/o, porque al parecer no atendieron las órdenes impartidas por esta autoridad. En uno de los casos se abrió la investigación por no garantizar la seguridad del producto, en atención a que al parecer no contaba con registro de la autoridad sanitaria”, indicó la SIC.

Según el ente regulador las empresas deberán realizar ajustes en la publicidad de los productos de aseo que ofrecen y además ordena que “se abstengan de utilizar publicidad que pueda confundir a los consumidores sobre el beneficio real que pueden garantizar los productos”.

Si las empresas comercializadoras de los productos incumplen las normas de protección al consumidor recibirán multas por $2.000 SMMLV.