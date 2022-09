“Me eligieron para hacer leyes, no para ser ejemplo nacional”: Álex Flórez

Asimismo, expresó que por el altercado de esta madrugada no va a renunciar a su “humanidad como senador”.

Algo que llamó la atención de los oyentes en medio de sus declaraciones, fue cuando el legislador dijo que no busca ser “un ejemplo nacional” para nadie.

“Sigo siendo una persona. A mí me eligieron para hacer las leyes, no para que me comportara como el ejemplo nacional”, puntualizó.