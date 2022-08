Salvatore Mancuso reveló nuevos detalles sobre masacre El Salado

Explicó el exjefe de las AUC que a ese accionar los comandantes paramilitares llevaron personas “como guías que habían estado dentro de la subversión”.

“Llevamos unos listados que nos entregó la fuerza pública y las instituciones del Estado y con esa información hombres y mujeres, bajo mi mando, ejecutaron esa terrible masacre. Una tragedia de la guerra de la que me arrepiento y me arrepentiré toda mi vida. No tiene ninguna justificación o razón de ser esas acciones que ejecutaron los bloques. Yo me arrepiento de ello y pido perdón de todo corazón”, dijo Mancuso.