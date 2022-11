Barreras y Bolívar se enfrentan por elecciones regionales 2023

Luego de que Barreras propusiera al líder de Cambio Radical, Germán Vargas Lleras, para la Alcaldía de Bogotá, Bolívar planteó la necesidad de adelantar consultas para la entrega de los avales pero entre los partidos de izquierda, como la Colombia Humana, el Polo, la UP o el MAIS, y agregó que "analizando las posibilidades de ese candidato a alcaldías y gobernaciones, ganadores de consultas, se mira si hay necesidad de coaligarse con otros partidos afines como la Alianza Verde y el Liberal; nunca Cambio Radical o Centro Democrático, hoy en mentirosa oposición".

Pero el presidente del Senado manifestó: "El Pacto somos todos", añadiendo que "los liberales socialdemócratas fundadores del Pacto también propondremos con pleno derecho precandidaturas progresistas en regiones. No necesariamente habrá consultas para escoger candidatos. Se intentará primero el consenso, las consultas o las encuestas según cada región".

A lo que Bolívar replicó: "No apoyaré una sola candidatura (...) de nadie que no haya militado en partidos alternativos, que demuestre que apoyó a Petro en sus campañas y que me demuestre su honestidad y coherencia con la causa".