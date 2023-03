Timochenko cuestionó seguridad de firmantes de paz

“Yo me sentía más seguro en el gobierno de Duque que en este, porque los otros (grupos armados) están muy envalentonados. Los grupos que se abrieron están tratando de ganar legitimidad diciendo que este acuerdo de paz fracasó. Quieren ganar legitimidad así y por eso las amenazas”, dijo ‘Timochenko’ en el conversatorio ‘La Verdad del Conflicto’ realizado en la Universidad Javeriana en Bogotá.

En medio del evento, además, Londoño comentó que le solicitó al presidente Petro que tomara como referencia el acuerdo de paz que se llevó a cabo en el Gobierno del expresidente Juan Manuel Santos.

“Esa puede ser la mayor falta que tiene la ‘paz total’. Es lo que casi nos pasa con el plebiscito. La gente no votó porque quería la guerra, sino porque no entendía, no la conocía. Y eso pasa con la ‘paz total’”, agregó.