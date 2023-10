Que haya pago oportuno del Gobierno no significa que sea suficiente: Sanitas

También explicó que "en esos servicios no PBS, hay un valor de no reconocimiento de los servicios que se prestaron y no han sido reconocidos por el Gobierno que ascienden a $1,1 billones desde la historia. Parte de esos son los $400.000 millones que menciona Cruz Verde. Estos son servicios que se han prestado desde hace tres años. Todos los años anteriores al 2020 fueron pagados a esta empresa. Ese reconocimiento se hizo a pesar de las deudas del Estado por 600.000 millones”.

Rueda detalló que han estado en mesas de trabajo con los Gobiernos para atender esta crisis, pero que no han prosperado. "Después de dos meses no hay respuestas ni avance... Dentro de las opciones alternas está la posibilidad de que el gobierno desarrolle el modelo de pago de giro directo”, señaló.

"La asignación del estado no ha sido suficiente... El que haya pagos oportunos por parte del Gobierno a la EPS, no significa que estos sean suficientes. Es como recibir el salario todos los meses pero que no sea completo. Entendemos que el flujo de recurso sea anticipado pero no son suficientes desde hace más de una año y los presupuestos máximos desde hace más de 3 años”, expresó.