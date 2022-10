EE. UU. no ve con buenos ojos propuesta de Petro en política de extradición

Así, incidió en que las extradiciones son "una herramienta importante para ayudar a desmantelar las organizaciones criminales transnacionales que hacen mucho daño a nuestras dos sociedades" y se mostró abierto a continuar "trabajando en estrecha colaboración" en esta materia.

Por su parte, Petro reiteró su propuesta de cambiar las extradiciones, un método que se viene usando desde hace décadas y por el que muchos detenidos en Colombia son llevados a Estados Unidos para que respondan ante cargos de narcotráfico pendientes en juzgados allá.

"Lo que yo he propuesto es que integrante en estas cadenas de narcotráfico que decida acogerse a la Justicia en Colombia y dar garantías de no repetición no sea extraditado", dijo Petro, que aseguró que buscará que su propuesta quede plasmada en una ley para que trascienda al próximo Gobierno.

Sin embargo, este cambio no significa que se vayan a detener las extradiciones -solo en sus dos primeros meses de Gobierno ya ha firmado 80 extradiciones, según explicó- sino que es una forma de dar una segunda oportunidad de reparación.

Ya que, "narcotraficante o que esté en la cadena de narcotráfico que no esté en ningún tipo de acogimiento en la Justicia en Colombia, se sigue extraditando", aseguró.

También se continuará llevando ante la Justicia estadounidense a aquel "narcotraficante que se haya acogido a la Justicia pero se burle de las garantías de no repetición y reparación", para los que pidió que se le juzgue en EE.UU. "con las mayores penas posibles" porque "aquí ya burló el proceso de negociación jurídica".