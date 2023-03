Rectora de colegio que prohíbe noviazgos y piercings ganó tutela en su contra

Sucedió que en la última semana del mes de enero, en el colegio Misael Pastrana tuvo lugar una reunión de padres de familia en la que la rectora explicó que no permitiría que sus estudiantes llevaran a clases celulares, cortes de cabello inadecuados o piercings.

Del mismo modo, también prohibió los noviazgos entre estudiantes, así como utilización de cachuchas y suéteres de diversos colores.

“La pérdida del año, el encuentro de amoríos, todo se debe por esos celulares, padres de familia: queda prohibido en el manual de convivencia traer equipos tecnológicos, no se aceptan celulares, cachuchas, pelo largo o de todos los colores, ni con cosas finas”, dijo la rectora.

Según explicó la directora del instituto formativo, las prohibiciones están consignadas en el manual de convivencia del colegio y, quien no esté de acuerdo, puede buscar otro colegio. "Si no le gusta la institución, si no le sirve, lléveselo".