Respaldos y exigencias a Petro tras el levantamiento del cese con el EMC

Por su parte, el director de Pares, León Valencia, opinó que "el Gobierno Nacional les había dado mucho a las disidencias de Iván Mordisco sin recibir nada a cambio. Les concedió estatus y protagonismo político, les ofreció un cese al fuego, les permitió que organizaran una estructura nacional donde le dieron cobijo a una multitud de grupos dispersos y esas disidencias continuaron golpeando a la población civil, avanzaron en su expansión y violaron constantemente el cese al fuego. Demasiada paciencia que se agotó".

Y el ex presidente del Congreso, el uribista Ernesto Macías, cuestionó que "un verdadero gobierno no hubiera pactado un cese al fuego 'bilateral', violado todos los días por los bandidos. Y hoy lo hubiese suspendido de inmediato y no dentro de tres días. ¿Por qué les da plazo?".