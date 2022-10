Hace 25 años fumo marihuana: congresista Daniel Carvalho durante plenaria

"El consumo de marihuana no me ha hecho daño, no me ha llevado a problemas con la ley. ¿Sabe qué me ha hecho daño? La estigmatización, señor representante. La estigmatización de personas que piensan que por tener el pelo así, o por fumar marihuana, soy un peligro para la sociedad. Cuando no lo soy", continuó el congresista.

Además, agregó: "La mata no mata, lo que nos mata es la estigmatización. Lo que nos mata es la persecución y la falta de información. La persecución contra las drogas ha sido un fracaso, así que ya deberíamos cambiar de enfoque".