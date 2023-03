‘Puerta giratoria’ y reeleción inmediata, ‘micos’ de la reforma

Además, mostró sus reparos a que el articulado permita a los actuales congresistas ser reelegidos de manera inmediata en listas cerradas para los próximos comicios.

“Hago un llamado a la sensatez y a su espíritu demócrata, el cambio no es perpetuándose en el poder. Si no retiran esos ‘micos’, desde ya anuncio mi oposición férrea a esta reforma política. ¡Conmigo no cuenten!”, señaló la congresista.