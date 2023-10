PGN abre indagación previa a contratos de fundación señalada por Day Vásquez

En medio de la audiencia de medida de aseguramiento, el fiscal reveló una serie de conversaciones a través de WhatsApp relacionadas con la adjudicación de un contrato a la Fundación Conciencia Social, representada legalmente por Gustavo de la Ossa.

De acuerdo con los documentos revelados, el mencionado contrato fue suscrito en los años 2021 y 2022 con el objetivo de implementar los Centros de Vida móviles en los municipios para “la atención a personas mayores, mediante acciones de orientación psicosocial y promoción de estilos de vida autónomos y productivos”.

Según lo revelado durante la audiencia, Daysuris Vásquez y Nicolás Petro habían manipulado la adjudicación del mismo “para apropiarse de los recursos”.

El ente investigador puso de presente que Vásquez remitió varias hojas de vida para ser contratadas en dicha fundación, recibiendo salarios entre $2 y $6 millones sin “trabajar todos los días”.

“La idea es que tu mamá se gané $6 millones de pesos mínimo… le estamos apuntando a hacer algo más chévere para el próximo año; hacer algo bien grande y a futuro algo bien interesante, y bastante rentable”, sostuvo Gustavo de la Ossa en uno de los audios expuestos por la Fiscalía.

En su momento, De la Ossa dijo al programa Voces RCN: “Lo del contrato es cierto, no lo voy a negar. El contrato se ejecutó. El alcance era atender a los adultos mayores de cuatro corregimientos del departamento”.

El director de la fundación fue enfático al sostener que fue contactado por el exesposo de Vásquez debido a su “experiencia” en este tipo de trabajos.

“Mi trabajo social es totalmente diferente, pero si he trabajado con tercera edad. Hay circunstancias en la operatividad del trabajo que me tienen inmerso en el asunto. Yo no he escuchado la audiencia y quiero hacerlo para contar lo que es”, agregó.

Pero sostuvo: “No tengo nada que ver con Nicolás Petro. Lo conocí hace muchos años en un centro comercial”.

Al ser consultado sobre si el contrato por 400 millones de pesos era con Day Vásquez, De la Ossa indicó que “sí”.

Al final, el representante legal expuso que “lo primero que me dijo mi abogada fue que no hablara, pero yo voy a decir lo que tenga que decir. Quiero que me den tiempo, porque es una situación complicada. Yo no estoy acostumbrado a este tipo de situaciones”.