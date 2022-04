“La paz de Colombia no es un asunto ideológico”: Iván Duque

Reiteró que el país tiene retos por delante, pero, considera que Colombia es un faro de inspiración y a lo largo del tiempo siempre se ha intentado derrotar la violencia de manera legal. “Somos una nación que ha enfrentado la violencia pero que la derrotará siempre con la legalidad”, dijo el presidente Duque

Concluyó diciendo: “la paz de Colombia no es un asunto político ni electoral, no es un asunto ideológico, no tiene dueños ni individuales, es el propósito colectivo de una nación”.