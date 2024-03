Este gobierno no está en contra de Antioquia: presidente Petro

En un extenso mensaje, el presidente Gustavo Petro respondió a Claudia Carrasquilla Minami, concejal de Medellín por el Centro Democrático, quien señaló que al mandatario "le molesta que los antioqueños jamás nos rendimos. Juntos encontramos alternativas para terminar las vías que su gobierno no quiere que continuen y que no quiere concluir para beneficio del país".

Lea también: Empresarios rechazan “ataques” del presidente Petro contra Antioquia

En su cuenta de X, el jefe de Estado sostuvo que su administración no está en contra de Antioquia, refiriéndose a la 'vaca' que han hecho empresarios, políticos y la población civil en ese departamento y en la que han recolectado más de tres mil millones de pesos.

"Este gobierno no está contra Antioquia, porque está con el arriero agricultor y el industrial y su clase trabajadora que queremos que tenga mejor salario y más estabilidad; queremos que médicas y médicos lleguen a todo su territorio y no mueran niños picados por culebras caminando 8 horas para encontrar un puesto de salud", dijo el presidente Petro.

Dijo que su administración "busca que las juventudes populares de las comunas del norte de Medellín tengan sedes universitarias".

Le puede interesar: “Es una bellaquería inmensa lo que hacen políticos de derecha en Antioquia”

Sin embargo, dijo que su gobierno no está de acuerdo en que "se pierdan los recursos públicos, o en la defensa de los carteles de la contratación que hacen las derechas que antes se vestían con vásticas, no estamos de acuerdo con que se paramilitarice el departamento, y no se tome el camino de acabar con convivires y mafias políticas que lo han llenado tanto tiempo de sangre y de víctimas".

Vale mencionar que el mandatario ya había rechazado en otra ocasión la 'vaca' que estaba haciendo el departamento: "Es de una bellaquería inmensa lo que el liderazgo político de la derecha de Antioquia está haciendo. No le dicen al pueblo antioqueño que mi gobierno ya giro 1,1 billones para el túnel del Toyo y no hablan de los posibles 765.000 millones de sobrecostos de la obra. El proyecto del túnel, por sobrevaluar el tráfico que pasaría, ahora arroja un déficit anual permanente", dijo el pasado miércoles 27 de marzo.