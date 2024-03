En el 2026 tenemos que volver a ganar: Petro sobre el progresismo

En múltiples mensajes el presidente Gustavo Petro ha cuestionado las marchas que se realizaron en varias ciudades del país este miércoles 6 de marzo en contra de las reformas de su Gobierno.

En las últimas horas se pronunció en su cuenta de X y dijo que la congregación en el municipio de San Pablo, Nariño, donde se encuentra el mandatario liderando el evento Territorios de Reforma Agraria, "superó" la marcha del miércoles.

"A pesar del gran esfuerzo de los medios de comunicación ayer, esta manifestación en el Estadio Antonio Nariño del municipio de San Pablo, Nariño, en favor del cambio superó la mayoría de manifestaciones de la extrema derecha de ayer. Solo un pequeño municipio demuestra la fuerza del pueblo", dijo en sus redes sociales.

En medio de su intervención habló sobre las elecciones presidenciales de 2026 y dijo que el progresismo debe ganar nuevamente.

"En el 2026 tenemos que volver a ganar. Ayer decían: fuera, Petro. Pues claro que voy a salir del Palacio de Nariño, si no me gusta ni cinco, ni más faltaba que me voy a ir de ahí. Pero ahí llega la fuerza progresista a profundizar la democratización de Colombia, la posibilidad de la paz. Ahí no podemos retroceder ni un paso", concluyó.