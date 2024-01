Petro hace un duro llamado a su Gobierno por falta de acueducto en Quibdó

Una dura crítica a su Gobierno hizo el presidente Gustavo Petro desde el litoral Pacífico, donde estuvo durante la última semana con sus ministros.

Lea también: “El fiscal va a intentar coger presos a varios ministros”: Petro

En el discurso de cierre se refirió a los proyectos y necesidades de la comunidad chocoana. Por eso habló sobre la falta de un acueducto de primer nivel para Quibdó y cuestionó a su Gobierno por no haberse encargado de esto.

"No hay acueducto en Quibdó, sino para la mitad de la población y funciona mal . No sé si la ministra (de Vivienda) tenga un proyecto para el acueducto de Quibdó", preguntó el mandatario a la funcionaria Catalina Velasco.

La ministra respondió: "está siendo administrado por EPM (...) y por supuesto tenemos que hacer las inversiones para completarlo".

En su intervención, el jefe de Estado hizo un fuerte llamado por la falta de gestión para garantizar el servicio en la comunidad: “Si Quibdó es la capital más pobre de Colombia, si dijmos que íbamos a construir igualdad social, ¿cómo es que nuestro Gobierno no ha asumido el acueducto? Es qué vamos a esperar hasta que nos vayamos y cuando nos vayamos decir: 'ay que pena es que no pudimos'. Eso no puede ser. Estoy desconociéndome. No puede ser. Eso es lo primero en el primer día al entrar en un despacho ministerial, lo primero que había que preguntar es dónde están los acueductos de la gente pobre porque es el agua, la condición básica de existencia", criticó.

Le puede interesar: Lo suspendieron por frenar un cartel de la contratación: Petro sobre Leyva

El primer mandatario también hizo un llamado enfático los altos mandos de la Fuerza Pública a que cumplan sus órdenes de destruir las dragas utilizadas para la minería ilegal en los ríos del Chocó.

“La economía ilícita en el Chocó hay que resolverla. Se necesita Fuerza Pública para ello. Y la orden está dada. Si eso no se está cumpliendo es porque no le están haciendo caso al comandante en jefe de las Fuerzas Militares. No puede haber dragas en los ríos del Chocó", enfatizó el jefe de Estado.

Agregó que “el Gobierno dirigido por el presidente, que es el comandante de las Fuerzas Militares de Colombia, de la Fuerza Pública, no quiere permitir eso y ha dado una orden que se tiene que cumplir, porque si no los mandos de esta región se tienen que ir. Se acaba la minería ilegal en el Chocó y punto".