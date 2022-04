La minería ha sido satanizada dentro del populismo y la polarización: Duque

“Son solo sofismas que buscan acabar con la industria nuestra, para hacerle la vuelta a quien sabe quién. Sin la minería no podríamos hacer carreteras, no podríamos tener edificaciones, no existirían carros, aviones, ni barcos”, expresó Duque durante su intervención.

Agregó que “la minería es inherente a muchas de las actividades humanas y representa, entre otras cosas, más del 20% de regalías que llegan a los territorios”.