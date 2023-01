“Estoy viva de milagro”: periodista reveló que sufrió violencia intrafamiliar

Soy Valentina Espinosa, productora de La Otra Cara de la Moneda.



Este es un llamado y un homenaje a aquellas mujeres que hoy no nos acompañan como Valentina Trespalacios y aquellas valientes como @Anitavelez9, que pueden dar su testimonio.



No estamos solas. No más violencia. pic.twitter.com/BlqaOsFHKi