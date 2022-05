Rechazo generalizado al caso Piedad Córdoba en Honduras

Entre tanto, Alfonso Prada, jefe de campaña del candidato Gustavo Petro, dijo al noticiero televisivo 'Noticias Caracol': "Como lo dijo Gustavo Petro hace unas semanas, (Córdoba) fue separada por él de la campaña, no hace parte de la misma y cualquier episodio que haya alrededor de este caso debe responder ante las autoridades y ante la justicia, y esperamos que sea pronta y eficaz”.

Por su parte, la ex directora del ICBF, Cristina Plazas, publicó en Twitter: "Señores del @PactoHistorico: Ustedes le dieron el aval en un muy buen puesto a @piedadcordoba, a pesar de todas las advertencias. Ahora no vengan con la excusa que Piedad no está en la campaña. Esto es cinismo puro".