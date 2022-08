Petro plantea a la Andi industrializar al país

Por ello, planteó que “la riqueza es el trabajo, es más rico un país si tiene más capacidad de trabajar que el otro, eso es el abecé desde Adam Smith. Y donde se genera riqueza es en la producción: hay actividades que no son productivas pero son necesarias para que exista producción, por ejemplo el comercio y la banca. ¿Y en el aparato del Estado colombiano donde está la palabra industria? No aparece, no existe una política industrial en Colombia desde hace décadas, entonces estamos ante el reto de construir una política industrial”.

Señaló al respecto el mandatario que “cuando uno habla de producción tiene que hablar de agricultura y agroindustria, siguiendo el ejemplo coreano, que comienza con una reforma agraria, porque si no hay una producción eficaz de alimentos el proceso subsiguiente se puede frenar, y la teoría feudal, de tener la tierra sin producirla, pensando que eso es riqueza, impide la evolución de la industria, y así fue en Corea y en el este asiático, y la transformaron esa teoría en que la tierra fértil es un medio de producción”.

Aclaro en este punto Petro que la idea de su gobierno no es estatizar la generación de riqueza “porque eso no ha funcionado en ninguna parte del mundo. El sector privado tampoco va a ser el único generador de riqueza, porque se decía que si se dejaba actuar libremente al mercado se maximizaba el bienestar, pero la realidad es que si hacemos eso nos extinguimos, como nos está pasando, y eso se llama la crisis climática”.