Petro pidió perdón a las madres de Soacha por los ‘falsos positivos’

En este punto se preguntó: “¿Por qué querían que siguiera la guerra y no acabara?, ¿por qué tenían que hacer trizas la paz?, ¿cómo lo hicieron? Con la orden de no pasar los archivos de inteligencia al nuevo presidente, porque ahí están las operaciones que son crímenes".

Por ello planteó el jefe de Estado que "es el momento de encontrar un espacio de reflexión, que pase en primer lugar porque se sepa la verdad, porque no haya quien la oculte. El que oculta no tiene uniforme, tiene otro tipo de poder: cambiar las frases, no decir, no ponerle el micrófono a la madre para que hable sino al asesino, transformar al asesino en héroe. El que oculta es tan cómplice como el que dispara. Lo primero que tenemos que lograr es que aparezca la verdad”.

Advirtió finalmente que "esa búsqueda de la reconciliación tiene obstáculos que salvar, la verdad no solo necesita a la JEP, la verdad necesita a la Fiscalía y aquí tenemos un problema. Lo que tenemos es un régimen de corrupción".