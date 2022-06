Petro pide a Piedad Córdoba que “dé un paso al costado” por líos judiciales

Y agregó: “Desde entonces ellos decían: La generosidad tiene que ser un valor, que es fundamental si se tiene el poder. ¿Y entonces qué hizo Duque? Un acto de generosidad. No necesitaba mostrarme la espada. Hubiera podido hacer que la llevaran y la volvieran a guardar en la bodega para que yo no la tuviera. No sé si él comprendió bien qué significaba devolverme la espada. La espada es del pueblo. Entonces, desde el poder tiene que haber generosidad. Si la izquierda se ensoberbece, se vuelve soberbia, porque ha logrado unos triunfos que nunca había logrado, empezando por mí mismo, nos aislamos. Y si nos aislamos, nos tumban".

Además dejó un mensaje de tranquilidad para los accionistas de Ecopetrol tras la caída en los precios de la bolsa en estos días.

"Eso es una transición, digamos, gradual. La palabra transición implica gradualidad. Se quiso mostrar que eso era para el 8 de agosto. No es. Y tuve votaciones en contra derivadas de esa creencia. No es que no vayamos a explorar porque hay como 180 contratos vigentes. Lo que yo he dicho es que no va a haber nuevos contratos de exploración. ¿Qué incidencia tiene eso en el corto plazo? Que hay que hacer un manejo de las reservas petroleras probadas que tenemos. Hay fechas diferentes. Las fechas dependen de la cantidad de petróleo que exportemos. Si exportamos mucho petróleo, las reservas no aguantan. Si exportamos menos petróleo, las reservas se prolongan y eso mide el tiempo. La transición es como la palanca de control. (...) Todos los activos petroleros del mundo están cayendo. Me están echando la culpa en Colombia de eso, pero yo no soy el culpable.”, manifestó el mandatario electo.