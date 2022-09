Ponentes revelan cómo se distribuiría el recaudo de la reforma tributaria

“El 3 % nos está produciendo cerca de 500.000 millones de pesos, no es tan significativo, incluso hay personas que están proponiendo que esa sobre tasa sea del 10 %, pero todo está por analizarse en plenarias”, explicó Bolívar.

Por su parte, Clara López, congresista coordinadora de ponentes del Pacto Histórico, expresó su molestia al no ser convocada para la reunión a la que estuvieron representantes del Pacto Histórico, Alianza Verde, Partido Conservador y Partido de la U.

“El Presidente @petrogustavo se reunió hoy con ponentes reforma tributaria. No fui invitada. El secretario envió un mensaje de un celular no registrado. Si no puedo asistir a las reuniones no me puedo hacer responsable de tan crucial iniciativa como coord. de ponentes del Pacto Histórico”, expresó en Twitter.