“Se fue a documentar lo que había pasado”: Pedro Niño sobre visita de su ONG

El abogado Pedro Niño, que dirige a la Comisión Americana de Derechos Humanos, contó que la oenegé arribó hasta la vereda Bocas del Manso, en Tierralta, para verificar lo que había sucedido entre militares disfrazados de disidentes y la población civil.

"Un líder juvenil del municipio de Tierralta se desplaza a los días de los hechos presentados en esa vereda en compañía de otras ONG´s, a mirar y a instruirse sobre lo que había pasado para el ejercicio de la defensa de esa población, no solo asistió nuestra comisión sino otras, nosotros y todos los defensores de derechos humanos tenemos el mandato universal en la defensa y protección de los derechos humanos, entonces allá era documentar lo que había pasado y varias ONG´s se trasladan a esa zona el mismo día", dijo en diálogo con Blu Radio.

Renglón seguido, negó que haya sido expulsado de la Comisión Latinoamericana de Derechos Humanos. En cambio, aseguró que decidió salirse junto a Juan Fernando Petro por orden del presidente Gustavo Petro.

Posteriormente, fundó la Comisión Americana de Derechos Humanos en 2023.

"Yo pertenecí a la Comisión Latinoamericana por invitación que nos hizo el señor Ricaurte, a Juan Fernando Petro y a Pedro Niño, la invitación fue a la ciudad de Quito y allí me otorgaron la investidura de ser el representante de esa ONG para Colombia y la acepté, pero de una vez estando en Ecuador me dijeron que tuviera cuidado con esa Comisión y regreso al país habló con Juan Fernando Petro y él me dice que efectivamente había que retirarnos de ahí porque había recomendaciones por parte del hermano de que era mejor retirarnos de esa Comisión, yo me retiro porque él me dice retiremonos, eso fue para el mes de noviembre del año pasado", agregó.

- Un informe del Ministerio del Interior de Colombia revelado por la revista Cambio Colombia sugiere que la intimidación que soldados disfrazados de disidentes de las FARC cometieron contra una población rural del departamento colombiano de Córdoba fue un montaje realizado por militares y líderes aliados con el Clan del Golfo, la principal banda criminal del país.

La revelación la hizo este martes Cambio Colombia, que aseguró que el supuesto montaje fue hecho con la "anuencia de una ONG denominada Comisión Latinoamericana de Derechos Humanos" de la que hace parte Juan Fernando Petro, hermano del presidente Gustavo Petro.

El pasado 10 de septiembre, en Bocas del Manso, en el municipio de Tierralta, un grupo de militares armados y disfrazados de disidentes de la antigua guerrilla de las FARC intimidaron y amenazaron a los habitantes de ese caserío, situación a la que no escaparon niños y mujeres.

El Ejército informó que eran 24 los militares que participaron en esta acción (un oficial, 2 suboficiales y 21 soldados) y que, cuando se conocieron los hechos, fueron trasladados a Montería (capital de Córdoba) para que las autoridades puedan investigar los hechos sin interferencia de los protagonistas.

Tras lo ocurrido, el comandante del Ejército, general Luis Ospina, anunció el retiro de 18 militares de la institución por la intimidación que soldados disfrazados de disidentes de las FARC llevaron a cabo contra una comunidad rural del departamento caribeño de Córdoba.