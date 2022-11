La paz de Colombia continúa inspirando al mundo entero: ONU

Saludó el secretario general aquí "el compromiso del Gobierno colombiano de redoblar esfuerzos en la implementación del Acuerdo, como eje de su propuesta de 'Paz Total', que ya está generando nuevos y prometedores diálogos de paz".

Así mismo, elogió "el firme compromiso de las antiguas FARC-EP con la consolidación de la paz".

Consideró Guterres que se han producido importantes avances hacia una Colombia más pacífica e inclusiva pero todavía queda mucho por hacer, especialmente para llevar seguridad y desarrollo a las regiones que aún sufren la violencia y la pobreza, donde las comunidades étnicas se ven especialmente afectadas, así como para garantizar la reparación de las víctimas y fomentar la reconciliación.

"Faltan muchos desafíos por superar, pero Colombia no está sola en este difícil viaje que continúa inspirando al mundo entero. El secretario general reafirma el pleno apoyo de las Naciones Unidas", concluyó el portavoz de la ONU.

