Ómicron ha generado “picos abruptos” en ciudades capitales

Afirmó, además, que no hay que “bajar la guardia” debido a que ómicron también puede producir la muerte y que se debe insistir en el riesgo que corren los no vacunados, adultos mayores o con enfermedades de riesgo que aún no tengan su dosis de refuerzo.

“Hay riesgo de complicación y muerte y eso explica, entre otras razones, el incremento de muertes que observamos en el país en los últimos días”, agregó Fernández.

Durante el Puesto de Mando Unificado 117, desarrollado entre el municipio de Puerto Colombia y Bogotá, también se abordaron las estrategias para elevar las cifras de vacunados y lograr avanzar en el Plan Nacional de Vacunación.

En esta línea, aseveró lo “indispensable” que es la aplicación de esta tercera dosis en la población mayor de 18 años, en especial en adultos mayores de 50 años para obtener mayor protección frente al comportamiento de la covid-19 e invitó a las secretarías de Salud a intensificar la búsqueda de personas que aún faltan por inmunizarse.

“La necesidad de avanzar en la vacunación en niños y niñas, generará burbujas en los entornos escolares, un regreso a la presencialidad escolar, pero también tener presente que ómicron también se da en niños, y también genera fallecimientos”, sostuvo.