“Nuevo montaje”: dice Piedad Córdoba sobre detención de su hermano

Advirtió en este sentido la opositora que hay una “persecución política” contra ella y su familia por la decisión de volver a elegirse en el Legislativo.

“En la Comisión de la Verdad ya denuncié los sucesivos montajes aún no esclarecidos en mi contra. Esta nueva agresión por mi retorno a la política no me va amilanar, como no lo han hecho las anteriores”, ‘trinó’'.

Y se preguntó por último en medio de este caso: “¿Por qué si mi hermano fue capturado desde el día de ayer se le mantuvo retenido y aislado hasta el día de hoy? ¿Por qué se guardó secreto sobre su retención? ¿Por qué sus captores le preguntan sobre mí? ¿Qué pruebas sustentan esta intervención en las elecciones?”.