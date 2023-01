“No soy infiltrada del uribismo”, exviceministra de Energía Belizza Ruiz

El documento apuntaba a que el país contaba con recursos de gas, reservas probadas, probables y posibles, hasta 2037 y 2042, esta cifras fueron replicadas por la ministra Vélez y el presidente Gustavo Petro, al reiterar que no se suscribirán nuevos contratos de petróleo y gas.

Sin embargo, Ruiz quien aparecía firmando el informe aseguró que no lo conocía antes de ser publicado y que no consideraba que tuviera un sustento técnico. Estas apreciaciones fueron respaldadas por ex director de Hidrocarburos Camilo Rincón.

“En el informe que se presenta del balance, ella presentó una gráfica en la que aparecen unas reservas, un contingente y una prospectiva de gas y, además, la potencialidad de gas de unos proyectos. Esa gráfica está mal presentada y ella sigue defendiendo esa gráfica. Ella dice que las cifras son correctas, ok, son correctas, pero la metodología internacional que dice que no se pueden sumar reservas con contingentes y prospectiva no se siguen el documento”, afirmó.

Por su parte, la ministra Vélez expresó en diálogo con El Tiempo: “Yo le pedí la renuncia porque no pudo trabajar en equipo. Se tiene que ir. Con ella no se puede trabajar”.

Así mismo, la ministra aseguró que ella había sugerido a Ruíz para ser nombrada en el cargo.

“Confié en su criterio técnico. Yo confié en su experiencia, pero lastimosamente no logré que ella trabajara en la orientación de esta política de gobierno”, agregó.

Ante la posibilidad de su salida del Ministerio, Vélez aseguró que continuará siendo la líder de la cartera hasta que el mandatario disponga lo contrario.

“Todo esto me roba el tiempo, la energía y la dedicación que necesito para hacer los cambios tan importantes que este país requiere y a lo que este gobierno está comprometido. Voy a estar aquí con dedicación hasta el momento en el que el presidente lo decida. Mientras tanto, quisiera que me dejaran trabajar”, dijo Vélez.