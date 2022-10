No vimos nada extraño: dueño del hotel donde hombre mató a su hijo

“Para nosotros es muy difícil porque no hubo ninguna bulla, no hubo nada extraño, nada anormal en esa noche. Él salió demasiado tranquilo en la mañana. Él no sale con maleta, con nada, vestido con sus zapatos, un jean y una camisa rosada”, comentó sobre el check-out del presunto asesino.

No obstante, todo se volvió turbio rápidamente. “Nos llega un mensaje por WhatsApp preguntándonos si la imagen de la corona pertenecía a nuestro logo. Respondimos que sí. A la hora de la entrega de la habitación, la camarera va a verificar, abre la puerta, ve las cosas y vuelve y cierra, sin percatarse de que el niño estaba allí. Ya después llega la Policía”, contó.

Las autoridades comunicaron que ya se activó un plan candado y un bloque de búsqueda articulado a fin de impedir la fuga del señalado.