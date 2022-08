Niño de 10 años murió en una atracción de ecoparque en Cundinamarca

De acuerdo con el padre, los encargados del lugar aseguraron que no habría algún problema con que el menor se subiera solo en el juego de atracción. Además, denunció que en el lugar no se encontraba personal capacitado para atender algún tipo de emergencia.

“A nosotros no nos dijeron nada, solo nos dijeron que no había peligro, que eso lo hacía todo el mundo, desde el más pequeñito hasta el más grande. Él se fue con mi mamá y mi hermana y mi otra hija, yo me quedé abajo esperándolo que llegara y se lanzó, pero no llegó”, relató.

“Cuando yo llegué a donde estaba mi hijo, él estaba suspendido, él estaba enredado en la cuerda. Yo pedí auxilio, que llamaran ambulancia, no llegó nada, nada, la gente no tenía como preparación, no sabían qué hacer, cómo bajarlo, cómo ayudarlo, él quedó ahí, suspendido”, añadió.