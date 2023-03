Hermana de Otoniel niega tener vínculos con Aida Merlano

En el audio, revelado por EL TIEMPO, Merlano hace referencia a que a conocer la estructura que mantiene el grupo criminal Clan del Golfo, asegurando que 'la Negra' es "una gran amiga".

"... Son 4 grupos (criminales) que mandan allá fuerte, son, mejor dicho, compadres prácticamente (...) Me quieren, me adoran. Eso, mejor dicho. De 'la Nena', eso no me bajan, la ‘Comadre’”, se escucha en el audio, citado por EL TIEMPO.

En la conversación se agrega: “Conocí uno que es el que manda de aquel lado. Que te digo que es del que está preso o sea de ‘Otoniel’. Tú sabes que yo soy amiga de la hermana. Es una gran amiga la hermana de él. Ellos tienen células en toda Colombia y tienen una base de datos que te conocen h.p., cualquier persona que haya tenido hasta un roce por microtráfico o por algo (...) entonces resulta que con ellos fue que averigüé”.

Sin embargo, el diario capitalino informó que la misma Nini Johana Úsuga David, aunque afirmó haber conocido a Aida Merlano mientras ambas estuvieron retenidas en El Buen Pastor, solo han cruzado conversaciones.

"Durante mi estancia en el Buen Pastor conocí a la señora Aida Merlano. Ella estuvo recluida en el patio 8 y yo en el patio 7... Ocasionalmente conversé con ella al igual que con muchas otras internas dentro de la amabilidad que debe existir en esas difíciles condiciones de reclusión. No tengo una relación de amistad con ella distinta a que estuvimos detenidas en el Buen Pastor, mas no en el mismo patio", se lee en el artículo del medio bogotano.