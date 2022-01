Un muerto y 5 heridos deja atentado en Saravena, Arauca

El presidente Iván Duque rechazó en Twitter lo ocurrido: "El miserable atentado terrorista con un carro bomba en Saravena, Arauca, es un ataque que rechazamos todos los colombianos. Nuestra fuerza pública seguirá fortaleciendo el control territorial en la zona para acorralar a estos grupos armados y garantizar seguridad de la población".

Al respecto, el gobernador (e) de Arauca, Alejandro Miguel Navas Ramos, manifestó: "No es posible que la intolerancia de los grupos al margen de la ley siga afectando la tranquilidad de la comunidad del municipio de Saravena. Hago un llamado a los violentos para que no sigan generando zozobra en esta localidad, donde se viene trabajando por su desarrollo y estos actos delincuenciales no contribuyen al progreso de su gente".