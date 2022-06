Cartel de Cali: así nació la organización criminal de los Rodríguez Orejuela

En 2020 se conoció unas explosivas cartas de alias Manuel Marulanda, quien cofundó la guerrilla de las Farc, que dieron cuenta de una posible relación con el cartel de Cali.

En una del 8 de junio de 1994, Alfonso Cano (quien después sucedió a Marulanda y antecedió a ‘Timochenko’) se refirió a un dinero recibido de alias Pacho Herrera, el último de los cuatro líderes del Cartel de Cali.

El mismo día en una carta de Manuel Marulanda, dirigida al Secretariado, mencionó que unos integrantes del partido estaban “ligados al cartel de Cali” y se refirió a unas “ayudas” que habrían recibido del mismo.

No obstante, a las Farc parecía no convenirle una relación pública con el cartel de Cali. De hecho, en su momento este medio consultó con expertos que señalaron que no hay registros de una alianza entre ellos.