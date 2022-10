Mintransporte lamentó tragedia en Nariño

El Ministerio recordó que entre las recomendaciones a los conductores están las de cumplir todas las normas de tránsito; no exceder los límites de velocidad; no conducir, bajo ningún motivo, en estado de embriaguez; no adelantar en sitios prohibidos, no realizar maniobras peligrosas en la vía; no utilizar elementos distractores como dispositivos móviles a la hora de conducir, revisar el buen estado del vehículo y realizar pausas activas si los recorridos son largos.

"Desde el Ministerio de Transporte, la Agencia Nacional de Seguridad Vial y demás entidades adscritas, se invita a los colombianos y colombianas a utilizar la línea #767 no solo para informarse sobre el estado de las vías que van a utilizar, sino también para reportar los problemas que puedan tener y solicitar ayuda en caso de necesitarla", se lee en el comunicado.