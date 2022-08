Crisis carcelaria y reforma a la justicia, retos del minjusticia Osuna

El nuevo ministro de Justicia, Néstor Osuna, se refirió a las prioridades que deberá enfrentar su cartera de cara al próximo cuatrienio bajó el gobierno del presidente Gustavo Petro.

Uno de sus principales desafíos será la atención a la situación carcelaria por la que atraviesa el país, sobre todo con el hacinamiento carcelario que hoy roza el 19 %.

“Necesitamos una cárceles decentes, pese a que son lugares de castigo, pero este debe tener un sentido de resocialización con unas condiciones mínimas. Hay que salir del estado de cosas inconstitucionales, y pensar en una reforma al sistema carcelario”, dijo Osuna en diálogo con Blu Radio, al tiempo que indicó que estos centros penitenciarios debe haber “alimentación suficiente, que haya baños, que haya servicios médicos. Si la sociedad colombiana quiere ser más decente, eso pasa por tener unas cárceles mejores”, aseguró.

El abogado también manifestó que está favor de las reformas a la justicia, las cuales calificó de “necesarias”, sin embargo preciso que estas modificaciones no propiamente están dirigidas a reformar la Constitución.

“El esquema constitucional de la justicia se puede quedar, puede que no sea perfecto, pero sí es satisfactorio. La urgencia es acercar la justicia a la ciudadanía, hay falta de justicia con toda esa cantidad de compatriotas que tienen sensación de impunidad o de que la justicia no les resuelve sus problemas, que el Estado no les asiste cuando tienen un problema con su vecino, con su patrón o con su trabajador”, dijo el nuevo jefe de la cartera a la emisora capitalina.