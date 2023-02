“Queremos castigar lo que realmente le hace daño a la sociedad”: minjusticia

"Hay muy pocas personas condenadas por injuria y calumnia y muchísimo procesos abiertos que siempre terminan en conciliación. Se está usando todo el sistema por algo que casi siempre termina en conciliación o desistimiento. Lo mejor sería poner un trámite administrativo para eso", dijo el ministro.

Asimismo, ya hablando sobre la inasistencia alimentaria, el jefe de Cartera, indicó que las personas que están en la cárcel condenadas por este delito no han cumplido con su obligación de alimentos. "Si lo que el sistema penal quiere es obligar a los padres a que no sean irresponsables, no lo está logrando", dijo. Osuna dijo que se reforzarían medidas como embargo a cuentas bancarias o bienes.