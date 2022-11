Esperemos que la justicia actúe: joven agredido por funcionario de Migración

Tras ser pateado e insultado por el empleado de la institución, reaccionó en las redes sociales refiriéndose a lo sucedido, dando detalles.

“Tengo 32 años, de los cuales he estudiado 30. Pensé que me volvería famoso por ser un buen ingeniero, pero resulta que me vuelvo famoso por un cavernícola de Migración Colombia que me agredió. Lo bueno es que todo quedó grabado en video y nunca agredí al señor", aclaró.