Miembros de sindicato de la Procuraduría piden a Petro ser escuchados

"A todos nosotros, los funcionarios de la Procuraduría, nos preocupa la situación en la que va a estar el país, porque nosotros representamos a aquellos que no tienen voz. Hay cosas que no se han dicho aquí y es en cabeza de quién va a estar el Ministerio Publico. La Procuraduría no es solamente los procesos disciplinarios que se adelantan, tenemos funciones de prevención y jurisdiccionales.", agregó.

Asimismo, expresó la preocupación de los trabajadores de la Procuraduría, indicando que “hacen parte de los nadies y las nadies”.

"Aquí unos y otros están diciendo que eso se está haciendo para dar cumplimento al fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Sin embargo, lo que dice el fallo es que los funcionarios de elección popular no pueden ser suspendidos o destituidos por una autoridad administrativa. La Corte no dijo que tenía que suprimirse, terminarse o acabar con la Procuraduría, esta es una entidad de muchos años. Nosotros hacemos parte de los colombianos que hacen parte de los nadies y las nadies, también hacemos parte del territorio nacional. Necesitamos que nos escuchen", puntualizó.