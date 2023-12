“Me creí el cuento”: reina colombiana que fue novia de falso príncipe árabe

"Se encargarán de la defensa judicial y extrajudicial en la reivindicación de mi buen nombre, mi honra e imagen, teniendo en cuenta los acontecimientos de las últimas semanas", dijo la mujer en dialogo con ‘W Radio’.

La exreina explicó que también “cayó en el cuento” de hadas que le pintó el supuesto príncipe.

"Decía que su mamá era princesa y él decía ser diplomático. Él tenía su pasaporte diplomático. ¿Cómo tú no le crees? Cada que entrábamos a Estados Unidos había alguien que lo recibía en el aeropuerto, era un trato preferencial", mencionó.

Y agregó: "me le creí el cuento. (...) Seguramente, no he sido ni la primera ni la última mujer que el hombre engaña".

Asimismo reveló en qué momento conoció que la vida de opulencia, lujos y fantasía resultó ser una verdadera mentira.

"Después de que lo arrestan me di cuenta de que todo era una mentira", puntualizó.